В «ДНР»: Житель Горловки показал центральный рынок (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег показал, как сегодня выглядит центральный рынок города и чем здесь торгуют.
Горловчанин проехался по центру города в субботу, 20 июля, и прошелся по торговым рядам центрального рынка.
На кадры родного города горловчане отреагировали в социальной сети:
- Павел: «Жалко нашу Горловку родную, осталась только тень от родного края, проехался сегодня по всем окраинам – сердце сжалось от увиденного. Я – горловчанин, и это звучит гордо»;
- Максим: «Большое спасибо, Олег, за новую встречу с Горловкой. Всё тот же центральный рынок, центральный универмаг и ул. Комсомольская. Спасибо тебе от всех горловчан».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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