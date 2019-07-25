В «ДНР»: Житель Горловки показал центральный рынок (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег показал, как сегодня выглядит центральный рынок города и чем здесь торгуют.

Горловчанин проехался по центру города в субботу, 20 июля, и прошелся по торговым рядам центрального рынка.

На кадры родного города горловчане отреагировали в социальной сети:

Павел: «Жалко нашу Горловку родную, осталась только тень от родного края, проехался сегодня по всем окраинам – сердце сжалось от увиденного. Я – горловчанин, и это звучит гордо»;

Максим: «Большое спасибо, Олег, за новую встречу с Горловкой. Всё тот же центральный рынок, центральный универмаг и ул. Комсомольская. Спасибо тебе от всех горловчан».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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