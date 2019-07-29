Землетрясения и обрушение зданий: Эксперт рассказал об опасности шахтных вод на Донбассе. Новости

На Донбассе, особенно на неподконтрольной украинским властям части его территории, из-за подтопления грунта шахтными водами есть высокие риски гидроударов или техногенных землетрясений. Об этом рассказал гидрогеолог, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного развития Евгений Яковлев.

По его словам, последние данные о проседании грунта на Донбассе есть в экспертной группе с участием представителей ОБСЕ, они были сделаны с помощью спутника в прошлом году.

«Были получены количественные данные с оседанием уже более 25 см в год. Это много. Для здания – это крах. Вот представьте: лопнул подоконник, разрыв труб в 20 см. Они такого смещения и изгиба не выдержат. Это и искривление шахты лифта. Кроме того, если где-то этот процесс замедлится – это зоны формирования техногенных землетрясений на примере того же Стаханова (после переименования – Кадиевка, Луганская обл., – прим. ред.)», – сказал он.

«Там, где наиболее древние и глубокие [шахтные выработки], там есть риск землетрясений, и он проявлялся. Они подвижные. Сухой удар камня о камень не дает волн, кроме звуковых наружу, но, когда подвижность в воде, например, ты ныряешь и рядом с тобой кто-то стукает камнями, тебя бьет по ушам. Так вот вода, как несжимаемое тело, она толкает этот удар дальше, распространяет его и возникает сотрясение грунта – гидроудар. Это техногенное землятрясение. И такие уже были в Стаханове на уровне 5 баллов, когда в высотках люди чувствовали ощутимые колебания», – продолжил Яковлев.

По его словам, подобные землетрясения на Донбассе еще будут. «Везде, где были большие выемки пород и образовались пустоты, но пустоты заполнены водой и вода уже не просто повлекла обрушение пород, а был толчок, как в домкрате. Это и Донецкая область, и Луганская. Это и Горловка, и Чистяково, и Снежное – там, где глубины подходят к километру. В этом случае энергия удара достаточная для колебаний прилегающих территорий», – отметил эксперт.

«Проявлений [перед гидроударом] нет. Можно только говорить, что там где отработанная территория [шахты] и началось активное подтопление, при подходе к поверхности это увеличивает чувствительность этого процесса. Если шахта глубокая и приближена к зоне застройки, люди это могут наблюдать. А таких шахт у нас много – около 100 в городах и поселках Донбасса», – добавил Яковлев.

Гидрогеолог убежден, что для решения проблем Донбасса с подтоплением шахтными водами должна быть создана международная экспертно-аналитическая группа, в состав которой необходимо включить немецких специалистов, поскольку в Германии уже 30 лет успешно борются с аналогичными проблемами.

Эксперт также считает, что в связи с подтоплением шахт почти половина территории Донбасса может быть непригодной для полноценной жизни человека. Ранее Евгений Яковлев отмечал, что более 70% шахт находятся на неподконтрольной Украине территории Донбасса, но сток их направлен на подконтрольную украинским властям территорию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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