Новые ракеты для РСЗО «Ольха»: В Украине прошел еще один этап испытаний . Новости

Очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня «Ольха»* с увеличенной дальностью поражения состоялся в Одесской области. Об этом сообщил заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос после завершения испытания, пишет пресс служба СНБО.

Во время испытаний Кривонос принял участие в проверке технических решений и результатов поражения целей на максимальной дальности. «Стрельбы прошли успешно», – заявил заместитель секретаря СНБО Украины.

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.