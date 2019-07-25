В «ДНР»: За месяц ремонта КПП «Еленовка» подготовили площадку к бетонированию. Новости

В «ДНР» на КПП «Еленовка» строители приступили к работам по бетонированию площадки. Об этом сообщил главный инженер генеральной подрядной строительной организации «Стройресурс», подведомственной «минстрою ДНР», Иван Малюта, сообщают местные интернет-ресурсы.

«К настоящему времени выполнены земляные работы по подготовке основания под площадку – произведена выборка грунта, отсыпаны защитные брустверы с двух сторон пропускного пункта, выполнено щебеночное основание под дорожное покрытие. На сегодняшний день ведется покрытие бетоном», – рассказал Малюта.

По его словам, на КПП «Еленовка» планируется обустройство медпункта, центра административных услуг, а также работы по благоустройству. Уточняется, что работы по улучшению инфраструктуры здесь начались в конце июня текущего года и должны завершиться к концу августа.

При этом фото проведения работ отсутствуют, демонтсирируются только макеты, как должен будет выглядеть КПП после благоустройства.

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