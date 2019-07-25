Безсмертный рассказал, как возникло название «формула Штайнмайера» . Новости

Название « формула Штайнмайера » появилось на переговорах министров иностранных дел Германии , Украины, Франции и России в Париже осенью 2015 года. Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный, пишет «Сегодня.ua» .

В частности, он прокомментировал вопрос о том, продолжает ли « формула Штайнмайера » оставаться главной дорожной картой политического урегулирования ситуации на Донбассе. « Скажите мне формулировку "формулы Штайнмайера", и я вам скажу, есть она или нет », – сказал Безсмернтый.

По его мнению, есть только название. « Есть красивое название – "план Мореля", "формула Штайнмайера". Есть план Порошенко-Путина, помните? Об этом уже все забыли, а я помню. Я знаю, что такое план Порошенко-Путина. И где он? Далее, я знаю три дорожные карты и "план мероприятий по реализации...". Только пусть кто-нибудь сядет и сведет все это в текст, а когда сведет, то испугается », – считает представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.