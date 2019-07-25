Безсмертный рассказал, как возникло название «формула Штайнмайера» . Новости

Название «формула Штайнмайера» появилось на переговорах министров иностранных дел Германии, Украины, Франции и России в Париже осенью 2015 года. Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный, пишет «Сегодня.ua».
В частности, он прокомментировал вопрос о том, продолжает ли «формула Штайнмайера» оставаться главной дорожной картой политического урегулирования ситуации на Донбассе. «Скажите мне формулировку "формулы Штайнмайера", и я вам скажу, есть она или нет», – сказал Безсмернтый.
По его мнению, есть только название. «Есть красивое название – "план Мореля", "формула Штайнмайера". Есть план Порошенко-Путина, помните? Об этом уже все забыли, а я помню. Я знаю, что такое план Порошенко-Путина. И где он? Далее, я знаю три дорожные карты и "план мероприятий по реализации...". Только пусть кто-нибудь сядет и сведет все это в текст, а когда сведет, то испугается», – считает представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.
Он рассказал, что фраза «формула Штайнмайера» родилась после встречи в Париже осенью 2015 года. «Она родилась в условиях, когда в Зеркальном дворце за столом во время переговоров, где сидели четыре делегации, отсутствовали президент Украины, канцлер Германии, президент Франции и президент России. В этот момент министр иностранных дел Штайнмайер произносил свое видение. После этого по очереди начали заходить лица, находившиеся в разных комнатах, и обсуждать этот вопрос, и так дали согласие. При том, что никто из них не слышал первозданного содержания "формулы Штайнмайера". Поэтому я воспринимаю это, как название, и еще раз говорю, что готов творчески работать над содержанием этого названия», – подчеркнул Безсмертный.
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