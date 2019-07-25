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«Провести митинг и концерт»: В «ДНР» замечен паук «Черная вдова» (Фото). Новости

«Провести митинг и концерт»: В «ДНР» замечен паук «Черная вдова» (Фото)

ДН

25.07.19 17:55dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

На неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области горожанами замечен опасный паук «Черная вдова». Об этом пишут пользователи соцсетей

«Будьте осторожны! Ядовитый паук "Черная вдова" или Каракурт в последнее время очень часто встречается жителям ДНР», – говорится в сообщении.

В обсуждениях дончане иронично восприняли эту информацию:

  • Никита: «Теперь точно пора валить из этой республики, тут разве что еще всадники апокалипсиса не бегают»;
  • Лев: «Кошмар! Нужно какие-то меры предпринять...»;
  • Андрей: «Лев, увеличить комендантский час!»;
  • Борис: «Провести митинг и концерт по этому случаю»;
  • Андрей: «Вся фигня в ДНР лезет»;
  • Лариса: «Как раз для полного букета, нам же и так весело».

Дончане также обсуждают, есть ли на неподконтрольной территории антидот в случае укуса пауков, но ответа на этот вопрос в обсуждениях нет.

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