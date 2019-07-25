«Провести митинг и концерт»: В «ДНР» замечен паук «Черная вдова» (Фото). Новости

На неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области горожанами замечен опасный паук «Черная вдова». Об этом пишут пользователи соцсетей

«Будьте осторожны! Ядовитый паук "Черная вдова" или Каракурт в последнее время очень часто встречается жителям ДНР», – говорится в сообщении.

В обсуждениях дончане иронично восприняли эту информацию:

Никита: «Теперь точно пора валить из этой республики, тут разве что еще всадники апокалипсиса не бегают»;

Лев: «Кошмар! Нужно какие-то меры предпринять...»;

Андрей: «Лев, увеличить комендантский час!»;

Борис: «Провести митинг и концерт по этому случаю»;

Андрей: «Вся фигня в ДНР лезет»;

Лариса: «Как раз для полного букета, нам же и так весело».

Дончане также обсуждают, есть ли на неподконтрольной территории антидот в случае укуса пауков, но ответа на этот вопрос в обсуждениях нет.