В «ДНР» хотят модернизировать еще три КПП. Новости

На неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области планируют модернизировать три пункта пропуска незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом со ссылкой на «министра строительства и ЖКХ ДНР» Сергея Наумца сообщают местные интернет-ресурсы.

Речь идет о КПП в неподконтрольных украинской власти Александровке, Горловке и поселке Октябрь Новоазовского района.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» на КПП «Еленовка» строители приступили к работам по бетонированию площадки. При этом фото проведения работ отсутствуют, демонстрируются только макеты, как должен будет выглядеть КПП после благоустройства.