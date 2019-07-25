Приближаются магнитные бури: На Донетчине рассказали, как себя защитить (Видео). Новости

В Украине приближаются магнитные бури. Колебания магнитного поля могут навредить приборам и здоровью людей. Магнитные бури средней интенсивности специалисты прогнозируют в конце июля. А вот активная их фаза будет в середине августа.

Житель Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) Владимир магнитные бури переносит тяжело. Мужчина 40 лет проработал под землей. Чрезмерные вспышки на солнце горняк со стажем чувствует заранее. «Давление повышается, я очень реагирую на эти магнитные бури. Я задыхаюсь, я же еще инвалид 3 группы по дыханию», – говорит он.

Водитель Виктор считает, что в такие периоды метеозависимым людям лучше за руль не садиться. Ведь магнитные колебания, кроме самого человека, способны негативно повлиять и на навигатор. «Конечно, верю, магнитные бури – они есть. У кого плохо со здоровьем, тому и плохо будет», – сказал он.

Здоровый человек приближения магнитной бури может не почувствовать. Однако, пациенты с хроническими болезнями, – в группе риска. Если стало плохо нужно как можно скорее обратиться к врачу. «Ухудшение общего состояния: может быть температура, тошнота, рвота, и даже потеря сознания в тяжелых случаях», – объяснила врач семейной медицины Елена Бабанская.

По словам медиков, от такого можно уберечься. Советуют не находиться на открытом солнце и следить за питанием. А еще, уверен покровчанин Даниил, стоит уделять себе больше времени. «Нужно следить за своим режимом. Это в первую очередь. Нужно правильно спать, нужно правильно есть, не всегда лежать и сидеть», – считает студент.

Источник: ТК «Донбасс»