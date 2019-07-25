Украинские специалисты смогли обследовать разрушенный мост у Станицы Луганской (Фото). Новости

Украинские специалисты с третьей попытки смогли обследовать взорванный мост возле КПВВ «Станица Луганская». Об этом сегодня, 25 июля, сообщила пресс-служба Станично-Луганской администрации.
«Наконец нашим специалистам удалось обследовать городов. Третья попытка», – говорится в сообщении.
При этом за действиями украинской стороны пристально наблюдали российские пропагандисты телеканала «Россия-24».
Ранее сообщалось, что украинская сторона будет настаивать на обеспечении условий для ремонта моста в Станице Луганской, несмотря на то, что незаконные вооруженные формирования препятствуют обследованию разрушенной конструкции.
Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.
Позже стало известно, что СММ ОБСЕ зафиксировала факт обоюдного разведения сил и средств у Станицы Луганской.
Также сообщалось, что в прифронтовой Станице Луганской, несмотря на договоренности о разведении армейских сил, все правоохранители системы МВД продолжают нести службу и следить за порядком в этом городе. Кроме того, усилены отдельные подразделения.
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