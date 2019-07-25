Конфликт на Донетчине: Под Николаевкой уничтожают акации – пчеловоды возмущены (Видео). Новости

Под Николаевкой (Донецкая обл.) уничтожают акации. Пчеловоды возмущены, потому что эти деревья – медоносы и вырубать их противозаконно. Лесорубы тем временем утверждают, что имеют все необходимые документы.

Член Николаевского союза пчеловодов Людмила Нагорная рассматривает свежесрубленную акацию. По закону рубить такие деревья можно не ближе чем через 3 км от зарегистрированных пасек. По словам женщины, в Николаевке их около 50, однако работники лесхоза продолжают уничтожать насаждения. «У лесхоза Краматорского по плану вокруг Николаевки вырубить якобы санитарно 23 гектара только акации одной. Мы посчитали, что экономические убытки пчеловодству будут нанесены большие. В деньгах мы не считали. 11 тонн меда в следующем году все пасеки, которые стоят в округе, не дополучат. А сельское хозяйство недополучит 50 млрд недоопыленных цветков, полей», – рассказала пчеловод.

Неподалеку слышно, как работают бензопилой. Появление журналистов лесорубов не порадовало. «Достали уже! Документы уже сколько раз вам можно показывать», – возмущается мужчина.

Вскоре появился представитель лесхоза. Показал разрешительные документы и настаивал на том, что работы законны. «Вот у нас есть распоряжения, у меня есть как мастера леса. У нас есть лесорубочный билет. Здесь проходит санитарно-выборочная рубка», – сообщил мастер леса государственного предприятия «Славянский лесхоз» Александр Дубовик.

Но пасечников это не устраивает. Пчеловоды вызвали на место полицию. «Сейчас происходит экологическое преступление», – сказал пчеловод.

По словам правоохранителей, остановить вырубку не уполномочены. Но могут принять заявление. «Документировать данный факт, опрашивать людей, проводить следственные действия, необходимые мероприятия с целью выяснения той или иной информации», – рассказал сотрудник Славянского отдела полиции Иван Петренко.

Пасечник с тридцатилетним стажем Виктор Симоненко говорит, что вырубка леса грозит не только производству меда, но и экологии в целом. «Резко сейчас сокращается медоносная база. С одной стороны аграрии ядохимикатами травят, а с другой стороны начинают вырубать медоносы. Мы посчитали – то, что они по документам вырубают, они 5 тысяч заплатят налогов. Они получат эти копейки, а в пересчете на то, что косвенный и прямой ущерб они нанесут пчеловодству, экологии и вот этому пространству – это сотни тысяч и даже миллионы гривен», – отметил он.

Поэтому пчеловоды, кроме заявления в полицию, намерены обратиться в экологическую инспекцию и прокуратуру.

Источник: ТК «Донбасс»