В «ДНР»: Привокзальная площадь в Донецке превратилась в стихийный рынок (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке привокзальная площадь недействующего железнодорожного вокзала правратилась в стихийный рынок. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает в соцсетях житель Донецка «Сеня Анатолич Варм».

«Сегодня ездил на ЖД вокзал. Давно там не был... Просто ужаснулся от вида около ЖД», – пишет житель Донецка, опубликовав соответствующие фото.

На фото также видно, что и в торговых рядах вещевого рынка, поврежденного пожаром, в крышах зияют дыры.

Ранее сообщалось, что житель неподконтрольного украинским властям Донецка Михаил Саныч побывал на рынке «Соловки» в Ленинском районе города.

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