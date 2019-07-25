В «ДНР»: Привокзальная площадь в Донецке превратилась в стихийный рынок (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке привокзальная площадь недействующего железнодорожного вокзала правратилась в стихийный рынок. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает в соцсетях житель Донецка «Сеня Анатолич Варм».
«Сегодня ездил на ЖД вокзал. Давно там не был... Просто ужаснулся от вида около ЖД», – пишет житель Донецка, опубликовав соответствующие фото.
На фото также видно, что и в торговых рядах вещевого рынка, поврежденного пожаром, в крышах зияют дыры.
Ранее сообщалось, что житель неподконтрольного украинским властям Донецка Михаил Саныч побывал на рынке «Соловки» в Ленинском районе города.
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