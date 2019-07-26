Омбудсмен Украины рассказала о ходе переговоров с РФ по освобождению украинских моряков. Новости

Украина и Россия на уровне ведомств ведут переговоры относительно выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе брифинга в Киеве рассказала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека в Украине Людмила Денисова.

По ее словам, 19 июля посольство Украины в России передало через МИД РФ в ФСБ ее ходатайства относительно освобождения украинских моряков под ее личное обязательство, а активизация переговоров произошла после телефонного разговора президентов Украины и РФ.

«Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в следственном управлении ФСБ, непосредственно у руководителя следственного управления. Мне известно, что сейчас проходят переговоры между иностранными ведомствами двух государств относительно выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву», – сказала Денисова.

«Я убеждена, что в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение», – заявила омбудсмен Украины.

Она отметила, что на рассмотрение ее ходатайства в России необходимо несколько дней. «Если они одобряют мое ходатайство, то после этого адвокаты вместе со следователем собирают согласие от наших моряков, что они согласны быть освобожденными под мое личное обязательство. Я подписываю эти документы и происходит освобождение», – пояснила Денисова.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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