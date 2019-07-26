Выборы в Покровске: Бюллетени из проблемного округа №50 передали в ЦИК. Новости

Бюллетени окружного избирательного округа №50 из Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) передали в Центральную избирательную комиссию. Об этом рассказал член ОИК №50 Александр Швайко.

«Работа окружной комиссии была напряженной, очень напряженной. Она не такая была, как в других регионах Украины. Была определенная борьба между кандидатами в народные депутаты. Осуществлялось большое давление на членов окружной комиссии, в основном – на женщин», – сказал он.

«Большому воздействию, как психологическому, так и физическому подверглась глава окружной комиссии. Борьба была между двумя кандидатами. Один побеждал, другой – терпел поражение… Комиссия выдержала, отработала и закончила свою работу», – добавил Швайко.

По данным ЦИК Украины, после обработки 100% протоколов на парламентских выборах в округе №50 победил мэр города Покровска Руслан Требушкин, за него проголосовали 30,29% избирателей.

Фото: скриншот официального сайта ЦИК

Напомним, из-за столкновений возле ОИК №50 в Покровске для обеспечения порядка в среду, 24 июля, в город прибыли полицейские подразделения специального назначения «ТОР»*. По факту событий на ОИК № 50 начато досудебное расследование.

* Сокращения: ТОР (Тактико-оперативное реагирование) – подразделение патрульной полиции по охране общественного порядка, создано в 2017 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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