Быков – в Ливию, церковь – громаде: На Луганщине фермер построил храм (Фото). Новости

В селе Осиново на Луганщине фермер Николай Романченко потратил на строительство храма около 200 тыс. долл. Эти деньги он заработал на урожае и направил на нужды громады.

Свое фермерское дело Николай начал и развивал в родном селе Осиново, но после начала боевых действий на Донбассе был вынужден искать новых покупателей своей продукции. «До войны мы работали напрямую с луганским комбинатом, а сейчас приезжает молодой парень из Ливии. У них есть свое хозяйство в Бориспольском районе [Киевской области]. Они скупают наших быков и везут в Борисполь, оттуда – в Одессу. Из Одессы две недели пароход плывет в Ливию, и там быков докармливают по традициям мусульманского общества», – рассказывает Николай.

Часть своей прибыли фермер тратит на нужды сельской громады. Более 200 тыс. долл. он выделил на строительство церкви. Назвал ее духовно-просветительским центром. «Вот это настоящая ель из Ивано-Франковска. Ее нам специально привезли. Люстра – может быть я такую сейчас и не купил бы, тогда она стоила 30 тыс. Тут и пол с подогревом», – отмечает Николай особенности интерьера храма.

На стенах церкви – старинные иконы. Их принесли местные жители. Одна из прихожан – жительница Новопскова Людмила Латышева, узнав об инициативе фермера, решила подарить ему свое наследство. «Одна из икон – Неопалимая купина. Я решила подарить ее этой церкви. Мои предки – дедушка и бабушка проживали в Осиновом. И эта икона должна была вернуться снова сюда», – говорит женщина.

Возле церкви фермер обустроил и зону отдыха – посадил цветы, фруктовые деревья и соорудил беседку, а на аллее неподалеку установил скамейки и концертную площадку. Теперь в селе выступают музыкальные коллективы и приезжают артисты из других областей.

В планах Николая Романченко – отстроить еще одну церковь. Деревянное здание Михайловской церкви в Осиново разобрали еще в начале 1990-х годов из-за аварийного состояния.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»