В «ДНР»: Почем продукты на одном из рынков Макеевки (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал цены на рынке «Менделеевский», расположенном на 22 линии в центре города. Запечатленными кадрами макеевчанин поделился в соцсети.
Расценки на некоторые продукты на этом рынке следующие (стоимость указана за 1 кг):
- баклажаны – 40 руб. (16 грн по местному курсу на 26.07.2019);
- помидоры – 70-90 руб. (28-36 грн);
- чеснок – 100 руб. (40,5 грн);
- лук – 30 руб. (12 грн);
- яйцо – 55-67 руб. (22,3-27 грн);
- голень куриная – 120 руб. (48,6 грн);
- филе куриное – 205 руб. (83 грн);
- пашина свиная (бекон) – 205 руб. (83 грн);
- сыр голландский – 420 руб. (170 грн);
- колбаса – 275-550 руб. (111-223 грн);
- арбуз – 17 руб. (6,9 грн);
- виноград – 270 руб. (109 грн);
- персики – 170 руб. (69 грн);
- сливы – 120 руб. (48,5 грн).
На обзор цен отреагировали пользователи социальной сети:
- «Счастье в мелочах»: «У нас цены такие же. Помидоры в этом году цена просто космос»;
- «Leroy Joy»: «О, как все у вас дешево!»;
- Артем: «У нас дороже все, но у нас и з/п выше»;
- Валерия: «Чего яйца то такие дорогие? У нас от 39 до 54 руб.! А так в Сибири цены такие же»;
- Алекс: «Цены прям как в Крыму»;
- Евгений: «Цены растут, зарплаты вниз».
Макеевчанин также показал цены на рынке в микрорайоне Зеленый в Горняцком районе города.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
Читайте также:
- Житель Макеевки показал установленный в спальном микрорайоне танк и цены на рынке (Фото)
- Щупальца осьминога и лососевые бургеры: Житель Донецка показал, где можно купить экзотику (Видео)
- «Честно, с цен офигел»: В Донецке обсуждают дорогую минералку и продукты (Фото)
- Житель Донецка показал, что продают в «Парусе» (Фото)
- Житель Макеевки показал, во сколько обойдется кофе на центральной площади (Фото)
- Яйца, овощи, фрукты, крупы: В неподконтрольной Макеевке показали цены на продукты (Фото)
- Житель Донецка показал цены на стихийном рынке (Фото)
- Сало, цветочный мед и утята: Житель Донецка показал рынок «Соловки» (Видео)
- В «ДНР»: Россиянин сравнил цены на продукты в Донецке (Фото)
Комментарии