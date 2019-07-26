В «ДНР»: Почем продукты на одном из рынков Макеевки (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал цены на рынке «Менделеевский», расположенном на 22 линии в центре города. Запечатленными кадрами макеевчанин поделился в соцсети.

Расценки на некоторые продукты на этом рынке следующие (стоимость указана за 1 кг):

баклажаны – 40 руб. (16 грн по местному курсу на 26.07.2019);

помидоры – 70-90 руб. (28-36 грн);

чеснок – 100 руб. (40,5 грн);

лук – 30 руб. (12 грн);

яйцо – 55-67 руб. (22,3-27 грн);

голень куриная – 120 руб. (48,6 грн);

филе куриное – 205 руб. (83 грн);

пашина свиная (бекон) – 205 руб. (83 грн);

сыр голландский – 420 руб. (170 грн);

колбаса – 275-550 руб. (111-223 грн);

арбуз – 17 руб. (6,9 грн);

виноград – 270 руб. (109 грн);

персики – 170 руб. (69 грн);

сливы – 120 руб. (48,5 грн).

На обзор цен отреагировали пользователи социальной сети:

«Счастье в мелочах»: «У нас цены такие же. Помидоры в этом году цена просто космос»;

«Leroy Joy»: «О, как все у вас дешево!»;

Артем: «У нас дороже все, но у нас и з/п выше»;

Валерия: «Чего яйца то такие дорогие? У нас от 39 до 54 руб.! А так в Сибири цены такие же»;

Алекс: «Цены прям как в Крыму»;

Евгений: «Цены растут, зарплаты вниз».

Макеевчанин также показал цены на рынке в микрорайоне Зеленый в Горняцком районе города.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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