Война либо есть, либо ее нет: Фотограф из США пытается сломать стереотипы. Новости

Американский фотограф Брендон Хофман переехал в Киев из Вашингтона. С помощью своих снимков он рассказывает миру о том, как украинские военные защищают свою страну в зоне боевых действий на Донбассе.

В украинской столице американец сейчас бывает часто, а впервые приехал в Киев в 2013 году, когда протесты на Майдане перерастали в настоящую революцию.

«До этого я работал в Вашингтоне и обычно освещал всякие местные события и политические решения. Приехал в Украину во время Майдана и понял, как это – работать по-другому – иначе рассказывать истории людям через кровь и военные действия», – говорит Брендон.

После Майдана он отправился на линию фронта – на Донбасс. Он не считал себя военным журналистом, но как фотографу ему было интересно передать через изображения реалии войны на Донбассе.

«Своими работами я хотел передать размытость между регионами, где есть война, и где ее нет. Мы привыкли думать, что война либо есть, либо ее нет, но как по мне – линия между ними намного более размытая», – рассказал Брендон.

Фотограф сотрудничает с известными американскими и международными изданиями. В Киеве он организовал свою выставку в рамках международных обменов по программе Фулбрайта, выиграв стипендию в ней в прошлом году. Целью этой программы образовательных грантов, финансируемой Госдепартаментом США, является укрепление культурно-академических связей между гражданами США и других стран.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»