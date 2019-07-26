«ЛНР» впервые вместе с осужденными передала Украине их уголовные дела. Новости

В г. Счастье (Луганская обл.) в среду, 24 июля, «ЛНР» впервые передала Украине вместе с 64 осужденными уголовные дела некоторых из них. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе брифинга в Киеве рассказала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека в Украине Людмила Денисова.

«Эти граждане еще в момент оккупации были либо осуждены, либо отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях. Мы забрали этих 64-х граждан, из них 11 лиц уже в ближайшее время, в течение месяца будут освобождены, потому что они уже отбыли сроки наказания», – сказала она.

По ее словам, в числе 64-х переданных из «ЛНР» заключенных были 7 человек, которые были осуждены до начала боевых действий на Донбассе, но их приговоры не вступили в силу, потому что они их обжаловали в Апелляционном суде Луганской области.

«И впервые за полгода как мы проводим эту работу нам передали материалы уголовных дел этих граждан Украины. Мы передали их в Луганский Апелляционный суд, где будут срочно рассмотрены их дела и приняты судебные решения. Право этих людей на свободный доступ к правосудию будет восстановлен, и, возможно, они также будут на свободе», – сообщила Денисова.

«За эти полгода мы переместили с Донбасса 332 человека, из которых 53 уже освобождены», – добавила омбудсмен Украины.

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