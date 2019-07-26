В Донецке за сутки произошло несколько ДТП (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в четверг, 25 июля, произошло несколько ДТП. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Отмечается, что одна из аварий произошла в центре Донецка – возле стадиона «Олимпийский». «ДТП на Артема возле "Олимпийского"», – говорится в сообщении.

Фото: соцсети

Сегодня ночью было обнародовано фото еще одного ДТП в Донецке на ул. Артема. «ДТП. Ул. Артема перед "Обжорой"», – написал автор снимка.

Фото: соцсети

В комментарии к этому фото один из пользователей отметил, что стал очевидцев нескольких аварий, произошедших в четверг, 25 июля, в Донецке: «На "Обжоре" Текстиля, пересечение Титова и Артема, эта вот».

Информации о пострадавших нет.

Читайте также: