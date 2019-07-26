Ажиотаж отменяется: КПВВ «Станица Луганская» в ближайшее время закрываться не будет. Новости

Причиной ажиотажа, который наблюдается сегодня, 26 июля, на КПВВ «Станица Луганская», стали слухи, которые распространяют незаконные вооруженные формирования (НВФ) о закрытии взорванного моста возле Станицы Луганской на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба райгосадминистрации.

«Оккупационные власти распространяет слухи о том, что в ближайшие дни будут закрыты мост в Станице Луганской и, как следствие, КПВВ на неопределенный срок. К сожалению, это вызвало большой ажиотаж среди граждан, пересекающих КПВВ. И создало огромные очереди с обеих сторон КПВВ», – говорится в сообщении.

«Официально сообщаем, что в настоящее время проведен только осмотр разрушенного моста специалистами. Далее – проектирование, инженерные работы. И только потом будет приниматься решение относительно начала и сроков проведения работ, а также, будет останавливаться работа КПВВ во время проведения работ. Сейчас КПВВ продолжает работать в штатном режиме. Обо всех изменениях будем извещать через официальный сайт РГА, нашу страницу в Фейсбуке, а также через информационные стенды», – говорится в сообщении.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

Позже стало известно, что СММ ОБСЕ зафиксировала факт обоюдного разведения сил и средств у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что в прифронтовой Станице Луганской, несмотря на договоренности о разведении армейских сил, все правоохранители системы МВД продолжают нести службу и следить за порядком в этом городе. Кроме того, усилены отдельные подразделения.

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