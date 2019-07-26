Права человека: «ДНР» блокирует передачу заключенных Украине. Новости

Украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила содействия в перемещении заключенных из ОРДЛО* на территорию Украины вновь назначенную главу Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер. Об этом сегодня, 26 июля, на своей странице в Facebook сооющила Денисова.

«Проинформировала госпожу Богнер о своей работе и работе Офиса Уполномоченного. Более предметно обсудили ситуацию на востоке Украины и связанные с конфликтом нарушения прав человека – усложненное пересечение линии разграничения, трудности с реализацией социальных выплат и пенсий», – рассказала омбудсмен.

Она отметила, что мониторинговая миссия ООН по правам человека имеет представительство в Донецке и Луганске, а также возможность осуществлять удаленный мониторинг ситуации в Крыму. «Поэтому я обратилась к главе миссии с просьбой об обмене информацией. Репрессиях против крымских татар и граждан Украины, нападение на храм ПЦУ в Крыму, дела Эдема Бекирова, Владимира Балуха, Павла Гриба - на этих вопросах я особо сделала акцент», – сказала Денисова.

«Также попросила содействия в перемещении заключенных из ОРДЛО на территорию Украины. Если с временно оккупированной территории Луганской области за последние полгода мне удалось переместить уже 319 человек, то оккупационная администрация т.н. "ДНР" блокирует этот процесс», – уточнила омбудсмен.

Она сообщила, что эти дела и дела незаконно удерживаемых граждан Украины в Российской Федерации и Крыма передаст Богнер, которую также поблагодарила за готовность к расширению сотрудничества.