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Лазерный измеритель: С помощью прибора на Луганщине установлено 146 случаев превышения скорости. Новости

Лазерный измеритель: С помощью прибора на Луганщине установлено 146 случаев превышения скорости

26.07.19 18:15dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook/Патрульна поліція Лугансбкої області

В Луганской области патрульные продолжают фиксировать нарушения установленной скорости движения автотранспорта с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Луганской области.

С начала месяца инспекторы зафиксировали 146 случаев превышения скорости водителями.

В полиции напомнили, что:

  • согласно ч. 1 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) – превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км / ч – влечет штраф в размере 255 грн;
  • согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП – превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км / ч – влечет наложение штрафа в размере 510 грн.

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