Лазерный измеритель: С помощью прибора на Луганщине установлено 146 случаев превышения скорости. Новости

В Луганской области патрульные продолжают фиксировать нарушения установленной скорости движения автотранспорта с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Луганской области.

С начала месяца инспекторы зафиксировали 146 случаев превышения скорости водителями.

В полиции напомнили, что: