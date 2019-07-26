Лазерный измеритель: С помощью прибора на Луганщине установлено 146 случаев превышения скорости. Новости

В Луганской области патрульные продолжают фиксировать нарушения установленной скорости движения автотранспорта с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Луганской области.
С начала месяца инспекторы зафиксировали 146 случаев превышения скорости водителями.
В полиции напомнили, что:
- согласно ч. 1 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) – превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км / ч – влечет штраф в размере 255 грн;
- согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП – превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км / ч – влечет наложение штрафа в размере 510 грн.
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