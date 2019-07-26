«Шахтер» представил нового титульного партнера (Видео). Новости

Новым титульным партнером ФК «Шахтер» стала TM Parimatch. Соглашение предусматривает нанесение логотипа TM Parimatch на игровые футболки «Шахтера» в матчах украинской Премьер-лиги. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

За два прошедших сезона ФК «Шахтер» и TM Parimatch реализовали ряд совместных мероприятий для болельщиков и СМИ (тренировки, развлекательные активности перед матчами, меценатские проекты для одаренных детей). Также благодаря усилиям брендов в Украине появился новый вид спорта – текбол.

«Партнерство лидеров рынка – уникальный прецедент для Восточной Европы. За прошедшие два года совместной работы компания Parimatch зарекомендовала себя как надежный и амбициозный партнер, который инвестирует серьезные средства в развитие украинского спорта. Уверен, вместе мы добьемся новых побед!», – отметил генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин.

На старте сезона-2019/20 стороны расширяют сотрудничество. ФК «Шахтер» и ТМ Parimatch продолжат реализацию социальных проектов, направленных на качественное изменение спортивной культуры в Украине.

«Как ключевые меценаты украинского спорта, мы не планируем ограничиваться стандартными спонсорскими проявлениями и совсем скоро представим общественности новые проекты. Наша заряженность на победу даст позитивный импульс всему украинскому спорту», – представитель TM Parimatch Вадим Мисюра.

Первый матч с логотипом нового титульного партнера на футболках «Шахтер» проведет уже 28 июля в Суперкубке Украины с киевским «Динамо».