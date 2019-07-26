В «ДНР»: В Донецке здание промышленно-экономического колледжа отдадут под театр. Новости

В «ДНР» здание Донецкого промышленно-экономического колледжа передано на баланс «министерства культуры». Об этом сегодня, 26 июля, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на пресс-службу «министерства культуры».

Поясняется тем, что растет интерес жителей к театральному искусству, и с каждым годом его удовлетворить все сложнее. «Проводя такую активную разновекторную культурную деятельность, сегодня театр столкнулся с новой для себя проблемой – отсутствием возможности удовлетворить запросы всех зрителей на посещение спектаклей в связи с ростом интереса жителей республики к театральному искусству. Недостаток площадей, в частности, отражается на работе технических цехов, призванных обеспечивать своевременный выход спектаклей и их высокий художественно-технический уровень», – пояснили в «минкультуры».

Там уточнили, что передача муздраме здания колледжа позволит сохранить его в надлежащем техническом состоянии и восстановить историческое назначение. Здание было построено в 1904 году для создания в нем театра, который в дальнейшем стал культурным центром Юзовки. Фактически именно здесь и начиналась история театральной жизни дореволюционной Юзовки. В послереволюционный период здесь также работала театральная труппа. В 1970-х годах здание было передано под образовательное учреждение.

Сообщается, что учебное заведение продолжит работу по другому адресу. В данный момент подыскивается необходимое помещение.