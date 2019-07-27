В Макеевке упал остановочный павильон (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украискому правительстве Макеевке (Донецкая обл.) упал остановочный павильон. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Отмечается, что ЧП произошло на ул. Репина. Остановочный павильон был сбит машиной.

«Кратко о том, как гоняют у нас фуры», – написал Даниил.

При этом один из пользователей высказал предположение, что это мог быть просто демонтаж. «Бред... Видно, резаком срезали...», – предположил Алексей.

Однако с ним не согласны другие комментаторы.