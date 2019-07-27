Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

В Макеевке упал остановочный павильон (Фото). Новости

В Макеевке упал остановочный павильон (Фото)

ДН

27.07.19 10:41dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольной украискому правительстве Макеевке (Донецкая обл.) упал остановочный павильон. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Отмечается, что ЧП произошло на ул. Репина. Остановочный павильон был сбит машиной.

«Кратко о том, как гоняют у нас фуры», – написал Даниил.

При этом один из пользователей высказал предположение, что это мог быть просто демонтаж. «Бред... Видно, резаком срезали...», – предположил Алексей.

Однако с ним не согласны другие комментаторы.

  • Евгений: «Я был там, рядом проходил еще до того как ленточки повесили: никакого следа от резака там нет! А гнилая труба есть»;
  • Виктория: «Да что все пишут, «фура»? Никакая не фура, а грузовичок ,типа грузовой ГАЗели. Снес и смылся»;
  • Виктория: «У мужа сотрудница с работы мимо проходила практически в тот эпичный момент, когда фура этот ядерный гриб зацепила».
  • Также пользователи сообщают, что во время падения остановки никто не пострадал.
  • Евгений: «Она походу гнилая была! Хорошо что сейчас упала и никого не зацепила»;
  • Марина: «Слава Богу, что никто не пострадал».

Комментарии