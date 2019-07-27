В Макеевке упал остановочный павильон (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украискому правительстве Макеевке (Донецкая обл.) упал остановочный павильон. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.
Отмечается, что ЧП произошло на ул. Репина. Остановочный павильон был сбит машиной.
«Кратко о том, как гоняют у нас фуры», – написал Даниил.
При этом один из пользователей высказал предположение, что это мог быть просто демонтаж. «Бред... Видно, резаком срезали...», – предположил Алексей.
Однако с ним не согласны другие комментаторы.
- Евгений: «Я был там, рядом проходил еще до того как ленточки повесили: никакого следа от резака там нет! А гнилая труба есть»;
- Виктория: «Да что все пишут, «фура»? Никакая не фура, а грузовичок ,типа грузовой ГАЗели. Снес и смылся»;
- Виктория: «У мужа сотрудница с работы мимо проходила практически в тот эпичный момент, когда фура этот ядерный гриб зацепила».
- Также пользователи сообщают, что во время падения остановки никто не пострадал.
- Евгений: «Она походу гнилая была! Хорошо что сейчас упала и никого не зацепила»;
- Марина: «Слава Богу, что никто не пострадал».
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