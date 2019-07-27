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Берите одеяла и подушки для комфортного ночлега: Ситуация в пунктах пропуска утром 27 июля. Новости

Берите одеяла и подушки для комфортного ночлега: Ситуация в пунктах пропуска утром 27 июля

ДН

27.07.19 09:46dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 27 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины 26 июля через КПВВ последовало 50500 человек и 5,6 тысячи транспортных средств:

  • «Майорское» – 12310 человек и 1300 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 10775 человек и 1680 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 9070 человек и 1455 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 5380 человек и 1200 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 12995 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: 

  • «Майорское» – 30/50; 
  • «Марьинка» – 0/60; 
  • «Новотроицкое» – 10/50;
  • «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»): 

  • Света: «4:40. На дрн пеших пол сетки»;
  • Андрей: «7:00 На выезд Горловка-Бахмут перед первым шлагбаумом 30 основной и пока 4 льготы»;
  • Юрий: «9:04. Итого: 210 в Украину машин и бусов».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»): 

  • Slavek: «4:18. На Каргиле в сторону Украины очередь заканчивается у начала моста»;
  • Светлана: «6:02. Каргил в Украину на 6:00 полная жопа. Основная далеко за мостом, не видно конца, льгота на середине моста. Перед блокпостом машин в 5 рядов. Если собираетесь ехать, берите одеяла и подушки для комфортного ночлега»;
  • Карина: «8:19. Стоим на Каргале на середине моста»;
  • Светлана: «9:33. На Каргиле мы проехали в 9:00, а приехали вчера в 13:00. Ночевали. И сейчас очередь основная далеко на мосту и конца не видно. Пеших много в Украину. Из очереди основной проезжают сейчас те, кто ночевал»;
  • Вячеслав: «9:34. Киргил: льготная середина моста. Обычная заканчивается в самом верху моста, где начинается 4-х полостное движение».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»): 

  • Алексей: «4:29. Еленовка: 90 общей и 35 льготы»;
  • Георгий: «5:51. Еленовка: общая до поворота, льгота до второго туалета. В 5:10 был 139-м в общей»;
  • Алексей: «6:23. Еленовка: общая около 120, льгота около 50 машин»;
  • Оля: «7:29. Сейчас на Еленовке общая до поворота. Льгота – 45»;
  • Лина: «8:00. Новотроицкое на Донецк от знака 10 на 7:50»;
  • Карина: «8:40. Впускают по 3 машины из общей и льготы. Думаю, к вечеру проедем».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»): 

  • Димка: «6:53. Гнутово – Октябрь в Мариуполь машин очень много, очередь в Куликово заканчивается».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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