Берите одеяла и подушки для комфортного ночлега: Ситуация в пунктах пропуска утром 27 июля. Новости

Сегодня утром, 27 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины 26 июля через КПВВ последовало 50500 человек и 5,6 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 12310 человек и 1300 транспортных средств;

«Марьинка» – 10775 человек и 1680 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9070 человек и 1455 транспортных средств;

«Гнутово» – 5380 человек и 1200 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 12995 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 30/50;

«Марьинка» – 0/60;

«Новотроицкое» – 10/50;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Света: «4:40. На дрн пеших пол сетки»;

Андрей: «7:00 На выезд Горловка-Бахмут перед первым шлагбаумом 30 основной и пока 4 льготы»;

Юрий: «9:04. Итого: 210 в Украину машин и бусов».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Slavek: «4:18. На Каргиле в сторону Украины очередь заканчивается у начала моста»;

Светлана: «6:02. Каргил в Украину на 6:00 полная жопа. Основная далеко за мостом, не видно конца, льгота на середине моста. Перед блокпостом машин в 5 рядов. Если собираетесь ехать, берите одеяла и подушки для комфортного ночлега»;

Карина: «8:19. Стоим на Каргале на середине моста»;

Светлана: «9:33. На Каргиле мы проехали в 9:00, а приехали вчера в 13:00. Ночевали. И сейчас очередь основная далеко на мосту и конца не видно. Пеших много в Украину. Из очереди основной проезжают сейчас те, кто ночевал»;

Вячеслав: «9:34. Киргил: льготная середина моста. Обычная заканчивается в самом верху моста, где начинается 4-х полостное движение».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Алексей: «4:29. Еленовка: 90 общей и 35 льготы»;

Георгий: «5:51. Еленовка: общая до поворота, льгота до второго туалета. В 5:10 был 139-м в общей»;

Алексей: «6:23. Еленовка: общая около 120, льгота около 50 машин»;

Оля: «7:29. Сейчас на Еленовке общая до поворота. Льгота – 45»;

Лина: «8:00. Новотроицкое на Донецк от знака 10 на 7:50»;

Карина: «8:40. Впускают по 3 машины из общей и льготы. Думаю, к вечеру проедем».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Димка: «6:53. Гнутово – Октябрь в Мариуполь машин очень много, очередь в Куликово заканчивается».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.