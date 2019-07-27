На Еленовке с сегодняшнего дня нововведения: Ситуация в пунктах пропуска днем 27 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 27 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Виктория: «12:01. Майорск из днр пеших полная клетка, в днр 30 человек»;
- Светлана: «12:31. Майорск на выезд. Основная 30 машин перед полицией, льготы 2 машины, движение слабое»;
- Светлана: «12:49. Пеших на Майорске на выезд в Украину человек 60».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Egorusha10:45. На Каргиле – жо@а»;
- Марина: «13:13. На Каргиле интернета нет. Сейчас мужу звонила, он пешим едет, на Каргил в сторону Украины: льготка до моста почти, обычная очередь до верха моста, пеших в Украину нет»;
- V.G. S.: «13:37. В сторону Донецка на Каргиле как обычно, поста не видно, льготки на 10 машин меньше обычной очереди»;
- Марина: «13:59. На Каргиле в сторону Донецка машин обычной очереди 80, льготки 60 машин, много пеших и очень много автобусов, на Марьинке в Донецк тоже очень много пеших».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Ксюша: «10:14. На Еленовке в Донецк очередь не видно конца за постройкой. Льгота тоже кошмар»;
- Петя: «11:27. В Донецк на Еленовке 85»;
- Ксюша: «12:13. На Еленовке из Донецка до поворота»;
- Оля: «12:23. На Еленовке на Донецк 100 общей и 50 льготы. Много автобусов с людьми»;
- Валентина: «13:14. На Еленовке с сегодняшнего дня нововведения. Не знаю, как в Волноваху, но из Украины теперь проверяют из автобуса по 10 человек. В 10 утра стояло 8 автобусов по состоянию на 12:00 прошло 4 автобуса»;
- Марина: «13:22. Очередь до поворота, движение слабое. Мы ночевали, в час уже начали становиться в очередь, в итоге только в 12:30 проехали»;
- Марина: «13:41. Со стороны Украины машин очень много, есть очередь даже на Украине: машин 20-30».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Олег: «11:48. На Октябре в Мариуполь очередь до камышей»;
- Инна: «13:25. Проехали в сторону Украины очень быстро. Очередь средняя, хорошая пропускная система, каждые 10-15 мин. по 10 машин. Если бы так пропускали на всех бп».
КПВВ «Станица Луганская»:
- Татьяна: «12:26. Сегодня свекровь прошла с лнр на Станицу. К 8 привезли в 9 она была уже в Станице»;
- Валера: «12:48. Сейчас с лнр сквозняком, из Украины очередь большая (часа на 3)».
Читайте также:
Комментарии