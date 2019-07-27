На Еленовке с сегодняшнего дня нововведения: Ситуация в пунктах пропуска днем 27 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Виктория: «12:01. Майорск из днр пеших полная клетка, в днр 30 человек»;

Светлана: «12:31. Майорск на выезд. Основная 30 машин перед полицией, льготы 2 машины, движение слабое»;

Светлана: «12:49. Пеших на Майорске на выезд в Украину человек 60».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Egorusha10:45. На Каргиле – жо@а»;

Марина: «13:13. На Каргиле интернета нет. Сейчас мужу звонила, он пешим едет, на Каргил в сторону Украины: льготка до моста почти, обычная очередь до верха моста, пеших в Украину нет»;

V.G. S.: «13:37. В сторону Донецка на Каргиле как обычно, поста не видно, льготки на 10 машин меньше обычной очереди»;

Марина: «13:59. На Каргиле в сторону Донецка машин обычной очереди 80, льготки 60 машин, много пеших и очень много автобусов, на Марьинке в Донецк тоже очень много пеших».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ксюша: «10:14. На Еленовке в Донецк очередь не видно конца за постройкой. Льгота тоже кошмар»;

Петя: «11:27. В Донецк на Еленовке 85»;

Ксюша: «12:13. На Еленовке из Донецка до поворота»;

Оля: «12:23. На Еленовке на Донецк 100 общей и 50 льготы. Много автобусов с людьми»;

Валентина: «13:14. На Еленовке с сегодняшнего дня нововведения. Не знаю, как в Волноваху, но из Украины теперь проверяют из автобуса по 10 человек. В 10 утра стояло 8 автобусов по состоянию на 12:00 прошло 4 автобуса»;

Марина: «13:22. Очередь до поворота, движение слабое. Мы ночевали, в час уже начали становиться в очередь, в итоге только в 12:30 проехали»;

Марина: «13:41. Со стороны Украины машин очень много, есть очередь даже на Украине: машин 20-30».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Олег: «11:48. На Октябре в Мариуполь очередь до камышей»;

Инна: «13:25. Проехали в сторону Украины очень быстро. Очередь средняя, хорошая пропускная система, каждые 10-15 мин. по 10 машин. Если бы так пропускали на всех бп».

КПВВ «Станица Луганская»:

Татьяна: «12:26. Сегодня свекровь прошла с лнр на Станицу. К 8 привезли в 9 она была уже в Станице»;

Валера: «12:48. Сейчас с лнр сквозняком, из Украины очередь большая (часа на 3)».

Читайте также: