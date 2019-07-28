Почти полмиллиона: Где на Донетчине больше всего регистрируются переселенцы. Новости

В Донецкой области по состоянию на 25 июля официально зарегистрировано 490 842 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).
«По состоянию на 25.07.2019 на территории Донецкой области учтено 413 585 семей и 490 842 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 106 254;
- дети – 63 268;
- лица с инвалидностью – 17 294;
- пенсионеры – 304 026.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 752 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 51 346;
- Краматорск – 47 908;
- Славянск – 38 834;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 802;
- Константиновка – 22 943;
- Марьинский район – 20 089;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 396;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 929;
- Селидово – 15 819.
Напомним, в Украине по состоянию на 22 июля учтены 1 млн 393 тыс. 14 переселенцев из Донбасса и Крыма.
Как сообщалось ранее, в Украине отсутствует точная информация о количестве ВПЛ.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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