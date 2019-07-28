Почти полмиллиона: Где на Донетчине больше всего регистрируются переселенцы. Новости

В Донецкой области по состоянию на 25 июля официально зарегистрировано 490 842 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 25.07.2019 на территории Донецкой области учтено 413 585 семей и 490 842 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 106 254;

дети – 63 268;

лица с инвалидностью – 17 294;

пенсионеры – 304 026.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 752 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 51 346;

Краматорск – 47 908;

Славянск – 38 834;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 802;

Константиновка – 22 943;

Марьинский район – 20 089;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 396;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 929;

Селидово – 15 819.

Напомним, в Украине по состоянию на 22 июля учтены 1 млн 393 тыс. 14 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, в Украине отсутствует точная информация о количестве ВПЛ.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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