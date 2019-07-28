Движения еще не было: Ситуация в пунктах пропуска утром 28 июля. Новости

Сегодня, 28 июля, КПВВ работают в штатном режиме и открылись по летнему графику.
Госпогранслужба Украины не сообщает данных о ситуации на КПВВ.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Наталья: «7:33. Горловка на Артемовск, авто на полиции до первого поворота»;
- Эдя: 8:20. Горловка на Артемовск пеших треть сетки. Перед паспортным днр 90 машин».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Михаил: «4:24. На Каргиле обычной очереди до вершины подъема, дальше не вижу»;
- Михаил: «7:51. На Каргиле в Украину обычная очередь – хвост на вершине подъема, дальше не видно. Льготная – машин 40».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Андрей: «5:38. Еленовка, основная почти до поворота, льгота за первым туалетом»;
- Nastya: «8:07. На Еленовке в сторону Донецка основная очередь до 2-го туалета. Мы только подъехали, еще движения не было»;
- Вадим: «8.20 Еленовка в Украину до 3 туалета, льготы мало. В сторону Донецка до стройки, льгота 10 машин».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Дмитрий: «8:01. Обычная на знаке Куликово, льготная 12 авто».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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