Относительно бодро: Ситуация в пунктах пропуска днем 28 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Олечка: «10:07. Майорск – пешей очереди нет, машин много»;

Наталья: «10:46. В Горловке в сторону Украины до полиции около 60 машин»;

Элля: «13:15. Сегодня вышли в 4 часа в 4:30 были на б.п. ДНР, в 7:05 были в Артемовске. Пешком»;

Наталья: «13:51. Горловка. Авто очень много, между паспортным и полицией все забито, перед полицией машин 50. За час пропускают машин 15+льгота»;

@: 14:18. По очереди на Донецк – средняя, движется относительно бодро».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Роман: «10:17. Каргилл в сторону Украины пешая очередь час назад было около 20 человек, но на украинском уже поболее (около 80 человек)»;

Сергей: «11:22. Каргил, в сторону Украины очередь до моста»;

Алина: «13:05. Каргил в Донецк, 5 машин»;

Борис: «14:16. Каргил в Донецк около 50-ти машин. Час назад писали что 5, странно».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Катерина: «10:18. В 4:10 встали в общую очередь на Еленовке, впереди было 35 машин. Из блокпоста выехали в 10:00. В сторону Донецка на Еленовке аншлаг. Основная на стройке, льготная вполовину меньше»;

Катерина: «10:32. Очередь была на Еленовке за нами почти до поворота держалась. Что характерно, на самом блокпосту из 9 машин только 3 были из основной и 1 из льготы, а стальные БОГИ...»;

Иван: «10:46. Еленовка в Украину до 4 туалета»;

Наста: «11:07. На Еленовке в Донецк очень медленно пропускают, по 3 машины в пол часа, много льготы»;

Антонио: «14:12. Еленовка в Украину общая очередь метров 600».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Любовь: «10:07. Октябрь в Украину очередь до магазинчика, льгота постоянно подъезжает, протяжка основной 3-5 машин»;

«Старт»: «11:53. Пищевик в Донецк на повороте заканчиваетсяОтносительно бодро: Ситуация в пунктах пропуска днем 28 июля

Аннушка: «13:02. Октябрь в Украину – конец села»;

Антон: «14:21. Гнутово в сторону Донецка 20 машин, льготы 0. Гнутово в сторону Украины: общая до магазина, льгота 7 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

Алена: «12:15. Сегодня с Лнр в Украину людей мало, в Станице были в 6:40, назад сквозняком в 8:00».

Татьяна: :13:59. В 8:10 на ЛНР сквозняком. В Украине в сторону Станицы минут 15 в сетке и к окошкам. В 9:30 сквозняком со Станицы. В 10:00 в Луганске».

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