Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Странный хлопок в Донецке: В соцсетях обсуждают поврежденный автомобиль (Фото). Новости

Странный хлопок в Донецке: В соцсетях обсуждают поврежденный автомобиль (Фото)

ДН

28.07.19 15:12dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло странное ЧП. О нем сообщают пользователи социальных сетей.

«Между улицами Куприна и Клинической стоит поврежденный автомобиль – универсал белого цвета. Говорят, был громкий хлопок. На месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении. 

Также опубликовано фото с места происшествия.

Пользователи предполагают, что хлопок мог быть вызван разрывом колеса или сбоем в работе газобаллонного оборудования:

  • Марк: «Метан долбанул или все-таки, наконец, местных быдловластных чистят?»;
  • Алексей: «Ночь, тишина, рвануло колесо. Знаете, как слышно?»;
  • Влад: «Устроили шапито из Донецка»;
  • Богдан: «6 км от дома до туда, а грюкнуло как под окном, что-то не так там»;
  • Натали: «В Авдотьино тоже было слышно, но мы подумали, что перемирие закончилось»;
  • Сергей: «Че бахнуло, че бахнуло… Ну, как дети малые, гумконвой неудачно разбирали и "консервы" бахнули. Все ж просто».

При этом местные «власти» о данном инциденте ничего не сообщают.

Комментарии