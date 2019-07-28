Странный хлопок в Донецке: В соцсетях обсуждают поврежденный автомобиль (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло странное ЧП. О нем сообщают пользователи социальных сетей.

«Между улицами Куприна и Клинической стоит поврежденный автомобиль – универсал белого цвета. Говорят, был громкий хлопок. На месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении.

Также опубликовано фото с места происшествия.

Пользователи предполагают, что хлопок мог быть вызван разрывом колеса или сбоем в работе газобаллонного оборудования:

Марк: «Метан долбанул или все-таки, наконец, местных быдловластных чистят?»;

Алексей: «Ночь, тишина, рвануло колесо. Знаете, как слышно?»;

Влад: «Устроили шапито из Донецка»;

Богдан: «6 км от дома до туда, а грюкнуло как под окном, что-то не так там»;

Натали: «В Авдотьино тоже было слышно, но мы подумали, что перемирие закончилось»;

Сергей: «Че бахнуло, че бахнуло… Ну, как дети малые, гумконвой неудачно разбирали и "консервы" бахнули. Все ж просто».

При этом местные «власти» о данном инциденте ничего не сообщают.