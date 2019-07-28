Странный хлопок в Донецке: В соцсетях обсуждают поврежденный автомобиль (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло странное ЧП. О нем сообщают пользователи социальных сетей.
«Между улицами Куприна и Клинической стоит поврежденный автомобиль – универсал белого цвета. Говорят, был громкий хлопок. На месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении.
Также опубликовано фото с места происшествия.
Пользователи предполагают, что хлопок мог быть вызван разрывом колеса или сбоем в работе газобаллонного оборудования:
- Марк: «Метан долбанул или все-таки, наконец, местных быдловластных чистят?»;
- Алексей: «Ночь, тишина, рвануло колесо. Знаете, как слышно?»;
- Влад: «Устроили шапито из Донецка»;
- Богдан: «6 км от дома до туда, а грюкнуло как под окном, что-то не так там»;
- Натали: «В Авдотьино тоже было слышно, но мы подумали, что перемирие закончилось»;
- Сергей: «Че бахнуло, че бахнуло… Ну, как дети малые, гумконвой неудачно разбирали и "консервы" бахнули. Все ж просто».
При этом местные «власти» о данном инциденте ничего не сообщают.
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