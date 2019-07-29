Цветет и пахнет: Как выглядит Ботанический сад в Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке продолжает работать Ботанический сад.

Он был основан в 1964 году как научно-исследовательский институт Национальной академии наук Украины. Сам сад решено было разбить на восточной окраине Донецка. Первая очередь ботанического сада была открыта для посещения в 1977 году.

Территория будущего Ботсада, 1940-1941 гг.

Территория сада расположилась между Макеевским шоссе с одной стороны и Боргодуховскими прудами – с другой. Речушку, протекавшую по балке Богодуховой, начали запруживать еще до Второй мировой войны. Со временем там образовалось 7 прудов, и они стали прекрасным дополнением к ландшафту ботанического сада.

Территория Ботсада, 2010-е годы

На территории сада растет около 5,5 тыс. видов растений. В коллекциях – 71 вид растений, охраняемых на международном уровне, 97 – занесенных в Красную книгу Украины, 88 – охраняемых на региональном уровне. А еще в саду есть крытые оранжереи, где произрастают тропические и субтропические растения.

Еще одно направление Ботсада – разработка комплекса растений для озеленения промышленного Донецка. Несмотря на мощную промышленность и экологические трудности Донбасса, именно благодаря Донецкому ботаническому саду Донецк считался одним из наиболее озелененных промышленных городов мира.

С началом войны в 2014 году у Ботсада начали возникать проблемы. Уже летом 2014-го территория попала под обстрел. Тогда сам сад практически не пострадал – осколками были лишь легко повреждены фондовые оранжереи и теплицы комплекса ускоренного размножения.

В феврале 2015-го сад подвергся обстрелу второй раз – тогда здесь разорвались 3 мины, пострадал проезжавший по Макеевскому шоссе автомобиль. У самого Ботсада были повреждены окна на первом и втором этажах, облицовка, остекление теплиц комплекса ускоренного размножения, посечены деревья.

И опять в феврале, но уже 2017 года, по Ботсаду прилетело в третий раз. Под обстрелом оказалась территория розария и дендрария. В результате пострадали уникальные ели. Одну вывернуло с корнем, другие — сильно посекло осколками.

Работники сада латали разбитые окна, чем спасли от замерзания коллекцию тропических растений, восстанавливали полив растений. Сотрудники сохранили все, что росло в Ботсаду до войны.

Сейчас сад продолжает работу, принимает посетителей. Хотя посетителей стало гораздо меньше. Например, представленные далее «Донецкими новостями» фотографии фиксировались в воскресный день, но особого наплыва дончан не наблюдалось. Хотя стоимость посещения на день не дорогая – всего 30 руб. (12 грн по местному курсу валют).

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