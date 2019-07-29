«Опасные у вас там пруды»: Местный житель показал водоемы Макеевки (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал, в каком состоянии находятся местные водоемы города, расположенные на 31 линии. Запечатленными кадрами макеевчанин поделился в соцсети.

«Я хочу показать два ставка, что на 31 линии в Макеевке. Я покажу, в каком состоянии эти два водоема. Будьте осторожны! Не купайтесь в водоемах, не предназначенных для купания!», – прокомментировал автор.

Макеевчанин отметил, что на одном из водоемов никто не купается, показал окружающую природу и местных рыбаков. «Что тут за рыба, я правда, не знаю, ни разу не ловил, не пробовал на вкус, поэтому сказать не могу. Тут кто-то даже написал "Купание запрещено"», – говорит Артур.

На берегу в воде – камни и мусор, оборудованных пляжей на водоеме нет. «Раньше этот пруд был намного больше, сейчас он значительно обмелен. Честно говоря, и вода тут не очень чистая, мягко говоря. Мало того, что тут всякий мусор плавает, в воде стекла всякие. Купаться тут очень и очень опасно не только для здоровья, но и для жизни», – рассказал макеевчанин.

На втором пруду также практически никто не купается, однако на плитах были замечены дети, ныряющие в водоем, и рыбаки на лодках. Оборудованных пляжей нет и на втором пруду, однако есть небольшой песчаный пляж. Артур отметил, что место также живописное, но за ним никто не ухаживает.

На эти кадры отреагировали пользователи социальной сети:

Евгений: «Опасные у вас там пруды. Люди приезжие могут об этом и не знать»;

Мари: «Пруд явно не для купания, но природа все равно красивая»;

Лана: «Очень жаль, что все становится не для отдыха. Водоемов очень много, но для поплавать очень мало».

Житель Макеевки также показал водоем «Макеевское море», Макеевское противопаводковое водохранилище, которое находится между Солнечным и Зеленым микрорайонами, и пруд «Пятый», который расположен за микрорайоном Зеленый.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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