В Покровске на ОИК №50 пересчитают голоса избирателей. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) голоса избирателей на внеочередных парламентских выборах на окружном избирательном округе №50 пересчитают. Такое решение 27 июля принял Донецкий окружной административный суд.

О пересчете голосов суд просил кандидат в народные депутаты Андрей Аксенов. По его мнению, выборы на участке №141065 сфальсифицированы в пользу другого кандидата Руслана Требушкина. О подделке протоколов с результатами голосования 24 июля заявила глава этого избирательного участка Татьяна Романова. Члены окружной избирательной комиссии по округу №50 жалобу по этому вопросу не приняли, а результаты голосования признали правильными. Суд же признал действия окружкома противоправными и обязал ОИК №50 провести повторный подсчет голосов.

Напомним, из-за столкновений возле ОИК №50 в Покровске для обеспечения порядка в среду, 24 июля, в город прибыли полицейские подразделения специального назначения «ТОР»*. По факту событий на ОИК № 50 начато досудебное расследование. 26 июля бюллетени окружного избирательного округа №50 из Покровска передали в Центральную избирательную комиссию.

* Сокращения: ТОР (Тактико-оперативное реагирование) – подразделение патрульной полиции по охране общественного порядка, создано в 2017 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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