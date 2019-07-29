«Интересно, а зимой что будет»: В соцсетях обсуждают рынок на ж/д вокзале Донецка (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке на рынке, расположенном вблизи неработающего железнодорожного вокзала, поврежденные пожаром крыши торговых павильонов так и не отремонтировали. Их фотографии, а также кадры окрестностей ж/д вокзала появились в социальных сетях.
«Донецк, ж/д рынок, июль 2019», – написал автор кадров.
В социальных сетях по-разному отреагировали на фотографии:
- Анна: «Донецк чистый ухоженный город, а такие кучки мусора специально выискивали, стыдно, админы»;
- Вячеслав: «Это разве грязь. Вы начало 90-х вспомните, когда мокрый картон с грязью по щиколотку был. А этот мусор в конце дня убирают всегда»;
- Владимир: «Фрукты дороже, чем в Москве»;
- Андрей: «Дешевле, чем в Крыму»;
- Ирина: «В каждом городе есть такой гадюшник ((( Особенно, когда идешь с целью найти негатив»;
- Татьяна: «Ну, это явно не июль 2019 г.»;
- Оксана: «А крыши, что над точками с 2014 года не отремонтировали после обстрелов? Ну, что – главное деньги лопатой грести»;
- Лера: «А мне интересно, это где же малина по 150 руб.?»;
- Алена: «Из современного города-миллионника стал поселок... Дальше будет еще хуже. К сожалению»;
- Виктория: «Аренду собирают вовремя. Порядок навести, крышу людям сделать никак, наверное, не хватает. Интересно, а зимой что будет, костры чтобы не замерзнуть?»;
- Татьяна: «Не все так печально. Специально худшие ракурсы искали?».
Ранее о том, что привокзальная площадь недействующего железнодорожного вокзала Донецка превратилась в стихийный рынок сообщал один из местных жителей.
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