В «ДНР»: На одном из водоемов Донецка живет семейство лебедей (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке на одном из водоемов города живет семейство лебедей. Фотографии птиц появились в социальных сетях.

«Лебеди на дoнецком море», – отметил автор кадров.

При этом пользователи социальных сетей поправили автора, что это пруд в микрорайоне Широкий и прокомментировали фото:

Елена: «Это не Донецкое море – это пруд Песчаный в мкр-не Широкий»;

Галина: «Какая красота, главное, чтобы ни у кого ума не хватило навредить им».

Как сообщалось ранее, в пределах городской черты Донецка обитают три вида сов, которые уже обзавелись потомством.

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