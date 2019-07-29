Огород в окопах: На Луганщине бойцы ВСУ выращивают овощи (Фото). Новости

На Луганщине в редкие периоды затишья украинские армейцы разбивают огороды и занимаются пропалыванием и поливом грядок.

Деревянный навесной мост в густых зарослях и протоптанные тропинки – так выглядят позиции украинских военных глубоко в лесу. В самой гуще начинаются окопы.

«Мы тут на высоте. Тут поля идут. Мы их не видим (участников незаконных вооруженных формирований, – прим. ред.), они могут подойти незаметно, поэтому постоянно следим. Сейчас тихо, уже неделю, поэтому копаем окопы, делаем блиндажи, а еще – позиции новые», – рассказывает боец ВСУ Владимир.

На земляной насыпи окопов – ярко-желтые цветы, а кое-где уже дозревают кабачки. «Ребята не только несут боевую службу. Они еще и хотят чувствовать себя как дома, поэтому не только копают окопы и строят блиндажи, но и хотят что-то вкусное покушать», – говорит военнослужащий ВСУ с позывным «Батя».

Некоторые бойцы ВСУ до участия в боевых действиях занимались сельским хозяйством: сеяли пшеницу, сажали картофель, убирали урожай. Как ухаживать за кабачками – знают, только следить за огородом в окопах непросто. Пропалывают и поливают по ночам, чтобы не быть на виду у противника. «В Луганской области не очень дождливое лето, воды мало. Той водой, которую подвозят сюда для технических нужд и питья, мы стараемся делится с этим мини-огородом», – отметил «Батя».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»