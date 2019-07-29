Выборы в Украине: Глава ЦИК рассказала о процессе подсчета голосов. Новости

Центральная избирательная комиссия на этой неделе может завершить подведение итогов голосования на внеочередных парламентских выборах, однако этот процесс замедляют суды по некоторым округам. Об этом рассказала глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

«Есть судебные процессы, которые уже идут в определенных округах. До завершения судебных процессов [нельзя подвести окончательные итоги]. Особенно, если судебное решение касается обязательств для окружных избирательных комиссий сделать повторный подсчет голосов на определенном количестве участков в границах округа, они должны быть выполнены», – сказала она.

«Мы можем постепенно подводить подсчет по отдельным округам, в соответствие с полученными протоколами. Там, где нет необходимости направлять на уточнение, и там, где нет судебных процессов, уже определяться с окончательным подсчетом, и кто считается избранным. В любом случае, 5 августа – это крайний день для этого», – прокомментировала глава ЦИК Украины.

Напомним, 26 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий на досрочных выборах в Верховную Раду.

Как сообщалось ранее, согласно данным Национального экзитпола, в Раду проходят 5 партий. Явка в Донецкой области составила 46%, в Луганской – 49%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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