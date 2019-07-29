Украине будет сложнее вести переговоры в Нормандском формате, – мнение. Новости

Украине будет сложнее вести переговоры в «Нормандском формате» об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, чем в предыдущие годы. Такое мнение высказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Нормандский формат в какой-то мере – это как путь к коммунизму. Он будет существовать ровно столько, сколько нужно, и никто достоверно не знает, чем он на самом деле закончится. Но есть цель, есть путь, и нужно им идти. Говорить о том, что нам нужен сейчас какой-то другой формат, мы можем, это нормально, и президент начал об этом говорить, но это, что может быть, а есть то, что есть сейчас – другого формата пока нет», – отметил он.

«Обсуждать новый формат надо, прежде всего, с участниками нынешнего формата. Перезагрузка происходит сейчас не только в Украине. Она происходит и во Франции, и в значительной степени в Германии. Перезагрузились и институции Европейского Союза. 2019 год стал годом перезагрузок. И мы уже оказались в новой матрице… Мы вошли в новую реальность, и в этой новой реальности Украине будет сложнее, чем было раньше, потому что в этой новой реальности существует более очевидное желание наших некоторых партнеров договариваться с Украиной, с Россией, чтобы все-таки найти какой-то выход из глухого угла, в котором была ситуация за последние годы», – считает дипломат.

По его словам, то, что президент Украины Владимир Зеленский уделяет значительное внимание американскому направлению, это «понятно и фундаментально правильно», отметив недавние телефонные переговоры главы государства с президентом США Дональдом Трампом и встречу со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

«Мне, как дипломату, абсолютно понятно, что диалог с США сохранился на чрезвычайно тесном и динамическом уровне. И это хорошо, потому что это наш главный союзник – и политический, и по безопасности», – добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что глава МИД Сергей Лавров заявил, что новые предложения по урегулированию конфликта в Украине имеют право на существование, но должны учитывать необходимость прямого диалога Киева и неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил пообщаться на тему военного конфликта на Донбассе, участия в нем России, а также на тему Крыма с участием США и Великобритании.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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