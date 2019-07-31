Фишка вуза-переселенца: В ДонНУ в Виннице готовят биохимиков (Фото). Новости

В учебно-научном институте химии вуза-переселенца – Донецкого национального университета им. В. Стуса (перемещен в 2014 году из Донецка в Винницу) проводят экспериментальные исследования, длительность которых от нескольких секунд до нескольких лет.
«Мы выпускаем специалистов, которые способны прийти в лабораторию и не просто выполнять анализ, а задавать тон, разрабатывать стратегию, новые подходы к анализу или в сфере работы химиков», – отмечает директор учебно-научного института химии ДонНУ Александр Шендрик.
Выпускники этого учебного учреждения могут реализовать себя в пищевой, медицинской промышленности, в производстве пластмасс, красок, лаков или в криминалистических и таможенных лабораториях.
Фото: скриншот видео ТК «UATV»
Одной из фишек института является подготовка биохимиков, которых, как правило, готовят на биологических факультетах. Тут студентов учат работать на современном химическом уровне с живыми объектами. В частности, проводить исследования на атомно-абсорбционном спектрометре.
Фото: скриншот видео ТК «UATV»
«Некоторые организмы достаточно опасны для организма человека и для природы в целом. Даже в достаточно маленьких концентрациях он может быть опасен, поэтому прибор необходим, чтобы определить именно эти малые доли процента, которые опасны для нашего организма», – рассказал будущий биохимик Дмитрий Кириченко.
Фото: скриншот видео ТК «UATV»
Напомним, вуз-переселенец Донецкий национальный университет им. В. Стуса был основан в 1937 году в Донецке. В 2014 году из-за боевых действий на Донбассе учебное учреждение переехало в Винницу. Сейчас в его составе 8 факультетов и один научно-учебный институт. Здесь учатся более 5 тыс. студентов. Вуз готовит 35 бакалаврских и 37 магистерских программ. На сегодняшний день ДонНУ сотрудничает с более 70 учебными заведениями из более чем 130 стран мира.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»
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