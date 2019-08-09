В «ДНР»: Житель Макеевки показал поселок Путь Ильича (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал, как выглядит сегодня поселок Путь Ильича, расположенный в Кировском районе города. Своим обзором макеевчанин поделился в соцсети.
«Тут в основном двухэтажные жилые дома. Похоже, что они были построены в 30-е годы. Главная школа поселка – школа №108. Раньше здесь ходил трамвай №6, который шел из центра Макеевки до Гвардейки. Сейчас тут все заросло кустами, травой», – прокомментировал автор.
Макеевчанин прогулялся по основным улицам поселка Путь Ильича, показал жилые дома и магазины, а также разрушенное здание дома-интерната. На кадрах видно, что местных жителей в этом районе не много, как и машин.
«Поселок – не маленький… Поселок живет. С транспортом тут тоже проблем нет. Отсюда можно уехать автобусом №8А, он идет с Путь Ильича до Плеханово», – отметил Артур.
Житель Макеевки также показал, как сегодня живет Кировский район города.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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