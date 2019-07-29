В «ЛНР» без воды завтра будут ряд городов. Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Луганской области завтра, 30 июля, будут проводиться ремонтные работы на электроподстанции «Ирригационная». Об этом сегодня, 29 июля, сообщили в пресс-службе «Луганскводы», пишут местные интернет-ресурсы.

В связи с этим с 09.00 до 17.00 будут обесточены Славяносербская и Краснолиманская насосные станции вторых подъемов. «По уведомлению ООО "Луганские электрические сети", 30 июля будут проводиться ремонтные работы на электроподстанции "Ирригационная". В связи с этим с 09.00 до 17.00 будут обесточены Славяносербская и Краснолиманская насосные станции вторых подъемов», – говорится в сообщении.

Вследствие этого с указанного времени вынужденно будет сокращена подача воды потребителям Алчевска – на 80%, Перевальска – на 70%, Брянки – на 40%; Красного Луча, Антрацита и Петровского – на 20%.

Кроме того, будет прекращено водоснабжение Зимогорья, Славяносербска, сел Красный Лиман, Долгое, Смелое.

«Ориентировочное время вхождения в рабочий режим водоснабжения указанных населенных пунктов после восстановления стабильного энергоснабжения насосных станций – до 24.00 30 июля», - сообщили в «Луганскводе".

На предприятии призвали потребителей обеспечить необходимый запас воды,