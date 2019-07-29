В «ДНР»: Названы сроки проведения переписи населения и подведения итогов. Новости

Перепись населения на неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области в «ДНР» намерены провести с 1 по 14 октября 2019 года. Об этом говорится в «постановлении правительства ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.
«Провести с 1 по 14 октября 2019 года республиканскую перепись населения 2019 года. Определить, что моментом, на который осуществляется сбор сведений о населении, является 0 часов 01 октября 2019 года», – говорится в сообщении.
Кроме того, «правительством ДНР» установлен срок подведения окончательных итогов «республиканской» переписи населения 2019 года – II квартал 2020 года.
Ранее сообщалось, что информация о том, что Россия планирует в «ЛНР» и «ДНР» провести перепись населения, появилась еще в начале года. Российские СМИ отмечали, что в Кремле таким образом хотят понимать реальную картину с населением в «республиках», чтобы проверить, не начисляют ли пенсии, зарплаты и соцвыплаты «мертвым душам». Одновременно будут уточнять количество избирателей.
Подробнее читайте в материале «Донецких новостей» – Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов.
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