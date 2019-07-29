В «ЛНР» пояснили, что цель Минских соглашений – конфедерация с Украиной. Новости

«Глава МИД ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что после выполнения Минских соглашений Украиной, «ДНР» и «ЛНР» могут создать конфедерацию с Киевом. Об это он заявил, находясь в аннексированном Крыму, пишут интернет-ресурсы «республик».

«Те, кто внимательно читал Комплекс мер и другие минские документы, и кто знаком с основами государственного строительства, те понимают прекрасно, что там речь идет о выстраивании отношений между Донбассом, как самостоятельным субъектом, и Украиной. Там определены шаги, которые должны две стороны предпринимать для урегулирования своего механизма взаимоотношений. Предполагаются договорные отношения Донбасса с Киевом. Кто ориентируется в вопросах государственного устройства, понимает прекрасно, что это конфедерация», – сказал Дейнего.

При этом он уточнил, что «для этого Украина должна будет превратиться в такую же народную республику, встать на наши позиции. Готовы мы с этими людьми жить рядом, быть соседями, партнерами? Наверное, готовы, если они в состоянии пройти тот путь, который мы прошли очень быстро».