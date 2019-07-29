Безсмертный рассказал, кто и почему должен участвовать в переговорах по Донбассу . Новости

К переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) должна быть привлечена общественность с обеих сторон конфликта на Донбассе, а также народные депутаты. Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе Роман Безсмертный, пишет «Левый берег» .

«Теперь по фактору привлечения других кадров. Привлечение может быть различным: формальным, фактическим, аналитическим, сфере безопасности и так далее. Вот я бы попробовал эти вещи развивать вокруг. Более того, чего явно не хватает – не хватает общественной составляющей. Смотрите, мы же имеем дело с особым явлением, которое называется война. И если мы осознаем это, то против войны надо бороться всеми инструментами – иногда даже теми, которые просто мы не осознаем, что они сыграют свою роль. Например, в Минском процессе достигаются договоренности о помиловании, освобождении, выдаче, обмене и так далее. Давайте посмотрим статистику: а сколько было освобождено в ходе Минского процесса? И без Минского процесса – через договоренности с полевыми командирами непосредственно на линии разграничения? Я очень часто обращаю внимание на такие вещи. Вот так в Минском процессе и начали появляться некоторые фамилии », – сказал Безсмертный.

Он также ответил на вопрос, будет ли изменен кадровый состав политической подгруппы ТКГ. «Ситуация выглядит таким образом, что я восстанавливаю все коммуникации, которые у меня были, потому что это работа с целым рядом внешних, внутренних, специализированных и коммуникационных институтов. Вот, например, когда обсуждается вопрос выборов, или амнистии, или вопросы других различных процессов разных – ну ты же не можешь все знать, под такие вещи крайне необходимо привлекать разных людей. В том числе из общественного сектора. Но каждая работа должна быть оплачена: а кто даст эти деньги? », – риторически спросил Безсмертный.