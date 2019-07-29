Спасти от жары: Жители прифронтового села Донетчины борются за урожай (Видео). Новости

В селе Виноградное (входит в состав Мариупольского городского совета, Донецкая обл.) жители борются за урожай. Защищают растения от жары, обильно поливают и применяют затеняющие сетки.

Местная жительница Анна Коробко жалуется, что в этом году урожай помидоров – мизерный: лишь 20 кг томатов для себя и столько же – на продажу. Другие овощи уродили еще хуже. Потому что солнце выжигает растения. Женщина регулярно поливает грядки водой из колодца, но все бесполезно. «Смотрите, тут вообще ничего нет. Вот, на кустах вообще пустые кусты. Вот, что это вот? Надо вовремя поливать. То ли поздно вечером помидор. Но все равно это не помогает. Не помогает, он горит. Вон тепличка у соседей. Они раньше начали продавать помидоры. Но там пусто. Тоже пусто. Почему – я не знаю», – говорит женщина.

Местная жительница Валентина продает овощи возле собственного дома. Кроме томатов, немного уродили кабачки и перец. Но и этот урожай женщина едва уберегла. По ее словам, в борьбе с жарой не помогают никакие методы. «Сажали и накрывали люди, зеленую какую-то сетку цепляли. Оно все равно пропало. Но как можно с ней (жарой, – ред.) бороться? Поливаем два раза в день, когда есть вода. А как нет, так стоит и сохнет», – рассказала она.

В сельсовете подтверждают, что с водоснабжением в Виноградном бывают сложности. «С водой бывают проблемы, поэтому огороды не всегда поливаются. Хотя многие выращивают огурцы, помидоры, перец, синие. Реализуют как возле дома, так и на рынках города Мариуполя», – сообщила и. о. Виноградненского сельского головы Тамара Круликовская.

В селе в некоторых дворах по два колодца. По словам людей, иначе бороться с жарой невозможно.

Как сообщалось ранее, в этом сезоне из-за непогоды в Украине наблюдаются необычно высокие цены на овощи и фрукты. Особенно огорчают томаты. Из-за ливней на Закарпатье цены на помидоры в три раза дороже, чем в прошлом году.

Источник: ТК «Донбасс»

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