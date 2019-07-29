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Умеют только ломать: В Донецке экс-ледовый дворец «Дружба» пришел в запустение (Фото). Общество

Умеют только ломать: В Донецке экс-ледовый дворец «Дружба» пришел в запустение (Фото)

29.07.19 21:46dnews.dn.uaОбщество

Фото: соцсети

В неподконтрольном украинской власти Донецке по-прежнему в разрушенном состоянии, после пожара в 2014 году, остается реконструированная в 2011 году ледовая арена «Дружба», расположенная в Калининском районе города. Соответствующие фото сегодня, 29 июля, разместил в соцсети житель Донецка «Сеня Анатолич Варм».

Горожане в комментариях сожалеют, что пострадавшее здание находится в плачевном состоянии:

  • Нюта: «Та все хорошо у нас! А это неприкосновенная частная собственность! Туда нельзя внешнюю администрацию ввести!»;
  • Екатерина: «Сначала нужно в порядок привести. А они умеют что-то строить? Только ломать...»;
  • Сеня: «Видимо, денег нет»;
  • Екатерина: «Конечно, нет и не будет. Такие объекты не актуальны на непризнанной территории».

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