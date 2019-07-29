Умеют только ломать: В Донецке экс-ледовый дворец «Дружба» пришел в запустение (Фото). Общество

В неподконтрольном украинской власти Донецке по-прежнему в разрушенном состоянии, после пожара в 2014 году, остается реконструированная в 2011 году ледовая арена «Дружба», расположенная в Калининском районе города. Соответствующие фото сегодня, 29 июля, разместил в соцсети житель Донецка «Сеня Анатолич Варм».

Горожане в комментариях сожалеют, что пострадавшее здание находится в плачевном состоянии: