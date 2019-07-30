Дворец есть, культуры – нету: Как выглядит ДК им. XXI съезда КПСС в Донецке (Фото). Новости

В Донецке еще в советский период в каждом районе, микрорайоне или при промышленном предприятии работал свой дворец культуры.
Дворец культуры имени XXI съезда КПСС был построен в Ленинском районе Донецка в 1959 году. Здание получилось огромное и помпезное. В советское время дворец был довольно востребованным культурным заведением.
Аэрофотосъемка начала 1960-х годов
В 90-е годы прошлого века ДК не прекратил своего существования, в отличие от многих иных дворцов культуры города. А до 2014 года здесь работала масса различных кружков: цирковой и танцевальный, спортивные секции, планировалось создать филиал Донецкого областного театра юного зрителя.
С началом боевых действий на Донбассе здание просто забросили. И сейчас в неподконтрольном украинской власти Донецке дворец стоит закрытым, окна и двери забиты. Здание разрушается и ветшает.
Как выглядит ДК сегодня – в фотографиях «Донецких новостей»:
Читайте также:
- В стороне от центра Донецка: Руины в парке Горького и Ленин в серебре (Фото)
- Донецк: Выгоревшее ДК Октябрьской революции сегодня (Фото)
- В Донецке: Ледовый дворец «Дружба» охраняет злая собака (Фото)
- «Юность» уже не та: Дворец молодежи в Донецке приходит в запустение (Фото)
- Донецк сегодня: Наша разодранная «Юность» (Фото)
- Сплошные обещания: Как сегодня выживает ДМ «Юность» в Донецке (Фото)
- Параллельный Донецк: Что было бы, если бы «этого» не было (Фото)
Комментарии