Дворец есть, культуры – нету: Как выглядит ДК им. XXI съезда КПСС в Донецке (Фото). Новости

В Донецке еще в советский период в каждом районе, микрорайоне или при промышленном предприятии работал свой дворец культуры.

Дворец культуры имени XXI съезда КПСС был построен в Ленинском районе Донецка в 1959 году. Здание получилось огромное и помпезное. В советское время дворец был довольно востребованным культурным заведением.

Аэрофотосъемка начала 1960-х годов

В 90-е годы прошлого века ДК не прекратил своего существования, в отличие от многих иных дворцов культуры города. А до 2014 года здесь работала масса различных кружков: цирковой и танцевальный, спортивные секции, планировалось создать филиал Донецкого областного театра юного зрителя.

С началом боевых действий на Донбассе здание просто забросили. И сейчас в неподконтрольном украинской власти Донецке дворец стоит закрытым, окна и двери забиты. Здание разрушается и ветшает.

Как выглядит ДК сегодня – в фотографиях «Донецких новостей»:

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