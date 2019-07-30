Хитрые ходы: В «ДНР» под стилистикой элитного алкоголя продают местный «виски» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке на одной полке с элитным алкоголем под схожими этикетками продают алкоголь местного производства. Об этом в социальных сетях рассказал гражданин России Сергей Борисов, посетивший один из донецких супермаркетов.

«Мы видим цену на элитный алкоголь – "Джек Дэниелс" всего 178 руб. Но, если присмотреться, это совсем не "Джек Дэниелс". Это – "Блэк Дэниелс". Хотя стилистика полностью соблюдена. Вот такие хитрые ходы находят маркетологи в ДНР», – рассказывает россиянин.

«Как сказали мне местные, те кто пробовал, фигня полная. Лучше не пить», – отметил Сергей.

На ценнике видно, что «Блэк Дэниелс», – это «настойка на виски», стоимость 0,5 л составляет 178 руб. (71 грн по курсу местного банка на 30.07.2019), а производитель, указанный на этикетке, находится в Донецке. Рядом на полке находится виски «Джек Дэниелс» емкостью 0,7 л и стоимостью – 2007 руб. (803 грн).

На эту информацию отреагировали пользователи социальной сети:

«Max»: «В ДНР какой-то пиратский мотив во всем»;

«Derzok Cheburash»: «Блэк Дэниэлс – это прям мем»;

«Pajarvi: «А настоящий Jack Daniels совсем рядом, слева, в кадре, литровый, за 2007 руб.»;

Евгений: «Если так посмотреть, 99% новых идей позаимствованы с чего-то старого. Все всё воруют, а что-то оригинальное единицы способны создать. Да и то это обычно случайно бывает».

Гражданин РФ Сергей Борисов также сравнил цены на продукты питания и алкоголь в одном из донецких супермаркетов с российскими, показал, какие в Донецке делают бургеры в «ДонМаке», и рассказал, сколько стоит аренда жилья в «ДНР». Он также рассказал, как за фото- и видеосъемку в центре города и на прифронтовых окраинах его останавливали для досмотра, и чем это закончилось.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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