В Луганске автомобиль сбил мотоциклиста (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске в понедельник, 29 июля, автомобиль «Ford» столкнулся с мотоциклом «Suzuki». Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».

Отмечается, что авария произошла на перекрестке ул. Оборонной и ул. Гастелло.

«Водитель автомобиля "Ford" делал поворот на ул. Гастелло и совершил столкновение с навстречу идущим мотоциклом. В результате происшествия мотоциклист был доставлен в больницу. Обстоятельства данного происшествия выясняются», – заявил представитель «УГИБДД МВД ЛНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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