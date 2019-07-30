В центре Донецка столкнулись три автомобиля (Фото). Новости

В центре неподконтрольного украинским властям Донецка в понедельник, 29 июля, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Отмечается, что авария произошла на перекрестке ул. Артема с бул. Шевченко, напротив библиотеки им. Крупской.

«Черный "Гольф" ехал по Артема, при ДТП его выбросило на ограждение… За рулем была девушка с двумя детьми... ДТП было у меня на глазах, "Матиз" выезжал с разворота не уступив "Пассату", следом уже и "Гольф" догнал "Пассат", в "Пассате" девушку (пассажира) забрала скорая», – сообщил в социальной сети очевидец аварии Сергей.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Читайте также: